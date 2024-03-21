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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور المشايخ البدو..محافظ جنوب سيناء يقيم مائدة العاشر من رمضان

المحافظ مع المشايخ
المحافظ مع المشايخ

شهد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بمركز تمكين المرأة بطور سيناء، بحضور القيادات التنفيذية و الامنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المرأة والشباب ، والقيادات الدينية، وأسر العاملين، وذوي الهمم بالمحافظة وكافة أطياف المجتمع السيناوي.

بدأت الاحتفالية بمائدة عقب صلاة المغرب بمائدة إفطار ضخمة لأكثر من 1000 فرد من أبناء المحافظة، ثم حفل فني أحياه فرقة العربي للإنشاد الديني، وفرقة التلقائين بطور سيناء، والتنوؤة، وسط بهجة وفرحة من أبناء المحافظة والأسر والأطفال وسط تواجد بائعي الحلويات والفشار والأكلات الشعبية كمظهر من مظاهر التراث الشعبي والسيناوي.

وخلال الاحتفال قدم المحافظ التهنئة للرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة المسلحة المصرية ومشايخ وعواقل المحافظة والأهالي بمناسبة ذكري العاشر من رمضان، الذكرى ال35 لاسترداد طابا.

وأشار المحافظ لضرورة بث روح أكتوبر في نفوس الأجيال القادمة، مؤكدا أن نصر أكتوبر كان ملحمة متكاملة شعبا و جيشا

حرص محافظ جنوب سيناء على الاطمئنان على نوعية الطعام المقدم  وكميته بمائدة  الرحمن المقامة برعاية محافظ جنوب سيناء، جاء ذلك خلال تفقده  للمائدة يرافقه اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.


يشار إليى أن مادة الرحمن بطور سيناء أقيمت بتوجيهات محافظ جنوب سيناء وتتسع لعدد 700 فرد يوميا، وتقدم وجبة إفطار وسحور، واطمأن المحافظ علي مكونات الوجبة التي تحتوي اللحوم والأرز والخضار والفاكهة والمياه، والعصائر طوال شهر رمضان المبارك.

المحافظ مع المڜايخ

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جنوب سيناء فودة إفطار رمضان العاشر من رمضان

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