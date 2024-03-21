منى عبد الغني: تحمست لـ«قلع الحجر» بسبب اللهجة الصعيدية.. وهي أشبه بالنغم

أكدت الفنانة منى عبد الغني سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها “قلع الحجر”، والذي يعرض في الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت منى عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أحببت الشخصية التي ألعبها ضمن أحداث مسلسل "قلع الحجر" ولهجتها الصعيدية، فتلك اللهجة تشعر وكأن بها نغما".

وأضافت: "لم أجد مشكلة في الحديث باللهجة الصعيدية، فقد سبق وأن قدمت شخصية المرأة الصعيدية من قبل في مسلسل "أفراح إبليس"، وهو الأمر ذاته ينطبق على اللغة العربية الفصحى، فقد قدمت قبل ذلك العديد من الأعمال التليفزيونية التاريخية التي يعتمد حوارها على اللغة العربية الفصحى.

مسلسل “قلع الحجر" بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبد العزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل “قلع الحجر” في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.