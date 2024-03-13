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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مني عبد الغني : قضية " قلع الحجر " حمستني للمشاركة في العمل

مني عبد الغني
مني عبد الغني

كشفت الفنانة مني عبد الغني عن العوامل التي دفعتها للموافقة علي المشاركة في مسلسل “ قلع الحجر ” ، والذي يتم عرضه في الماراثون الرمضاني . 

وقالت الفنانة مني عبد الغني في تصريحات خاصة لصدي البلد : عوامل عديدة دفعتني للموافقة على المشاركة في بطولة مسلسل " قلع الحجر " والذي جذبني من اللحظة الاولي لقراءته ،  ولعل ابرزها ان العمل  إجتماعي يناقش مشاكل الصعيد وينقل شريحة كبيرة من المجتمع ، كما ان العمل يلقي الضوء على الجيل الجديد من الشباب فى الصعيد  . 

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واضافت مني عبد الغني  : مسلسل قلع الحجر يعد عمل موسيقي ويضم عدد من الاغاني بصوت ياسمين علي . 

واستكملت مني عبد الغني : فريق العمل واحد من العوامل التي حمستني للموافقة ،  فالعمل يضم نخبة من الفنانين  راسهم سوسن بدر ومحمد رياض فالامر كان أشبه بالتحدي ، كما كنت أتمني العمل مع  المخرج حسني صالح ، والذي بعد من أهم المخرجين في تاريخ الدراما التليفزيونية خاصة في اللون الصعيدى ، فاري ان العلامة سيكون علامة وطفرة درامية  . 

منى عبد الغني مسلسل قلع الحجر حسني صالح سوسن بدر قلع الحجر

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