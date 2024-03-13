مني عبد الغني : قضية " قلع الحجر " حمستني للمشاركة في العمل

كشفت الفنانة مني عبد الغني عن العوامل التي دفعتها للموافقة علي المشاركة في مسلسل “ قلع الحجر ” ، والذي يتم عرضه في الماراثون الرمضاني .

وقالت الفنانة مني عبد الغني في تصريحات خاصة لصدي البلد : عوامل عديدة دفعتني للموافقة على المشاركة في بطولة مسلسل " قلع الحجر " والذي جذبني من اللحظة الاولي لقراءته ، ولعل ابرزها ان العمل إجتماعي يناقش مشاكل الصعيد وينقل شريحة كبيرة من المجتمع ، كما ان العمل يلقي الضوء على الجيل الجديد من الشباب فى الصعيد .

واضافت مني عبد الغني : مسلسل قلع الحجر يعد عمل موسيقي ويضم عدد من الاغاني بصوت ياسمين علي .

واستكملت مني عبد الغني : فريق العمل واحد من العوامل التي حمستني للموافقة ، فالعمل يضم نخبة من الفنانين راسهم سوسن بدر ومحمد رياض فالامر كان أشبه بالتحدي ، كما كنت أتمني العمل مع المخرج حسني صالح ، والذي بعد من أهم المخرجين في تاريخ الدراما التليفزيونية خاصة في اللون الصعيدى ، فاري ان العلامة سيكون علامة وطفرة درامية .