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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر مارس

صدى البلد

أظهرت أرقام صدرت، ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 0.6 نقطة في مارس عن فبراير.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التقدير الأولي يظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة العملة الموحدة اليورو تحسنت إلى -14.9 نقطة هذا الشهر من -15.5 في فبراير

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعها إلى -15 نقطة.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 0.6 نقطة إلى -15.2.

 

وفي فبراير ارتفعت التوقعات للتضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل، بينما استقرت لفترة السنوات الثلاث التي تلي تلك الفترة، وفقاً لمسح للمركزي الأوروبي.

وتباطأ معدل التضخم بصورة سريعة العام الماضي، ويسجل حالياً مستويات أقل من 3%، لكن المركزي الأوروبي كشف أنه قد يستغرق أكثر من عام آخر حتى يتباطأ إلى المستهدف البالغ 2%، على الرغم من الجولة القياسية لزيادة معدلات الفائدة، والنمو الاقتصادي الضعيف.

 

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