بريطانيا: أغلب التوقعات تتجه نحو البدء في خفض الفائدة بالنصف الثاني من 2024

مع اقتراب التضخم من هدفه وتباطؤ سوق العمل بدأ الخبراء بتقليص رهاناتهم بشأن خفض معدلات الفائدة حيث تسود التوقعات أن يبقي بنك انجلترا مستويات الفائدة عند 5.25% خلال اجتماع يوم غد الخميس.

وذكر استطلاع أجرته City AM أن 61% من الاقتصاديين يتوقعون أن تبدأ أولى عمليات الخفض في يونيو المقبل في حين توقع 9% أن يكون الخفض في شهر مايو ورجح 62% من الخبراء أن يكون الخفض في شهر أغسطس .. ومع ذلك فان بنك انكلترا يراقب مختلف البيانات المتعلقة بالتضخم الذي يمضي بمسار هبوطي ونمو الضعيف وسوق العمل الذي سجل ارتفاعا في معدل البطالة.

الإشارات المتضاربة حول الاقتصاد البريطاني تعني أن بنك إنجلترا من المرجح أن يستمر في التحرك بحذراً والتوقعات الان ان يبقى في حالة انتظار بيانات أقوى بشأن السيطرة على التضخم وحتى ذلك الحين فأن معدلات الفائدة ستبقى بمستويات مرتفعة.

ويرى 48% من الاقتصاديين أن يخفض بنك انكلترا معدلات الفائدة 3 مرات في عام 2024 في حين يرى 30% من الخبراء إمكانية حدوث اربع تخفيضات في هذا العام ويتعقد 9% منهم حدوث 5 تخفيضات ويرجح خبراء في معهد الشؤون الاقتصادية أن مستوى 4% لمعدلات الفائدة سيكون جيداً على المدى الطويل ويتسق بشكل عام معدل التضخم عند 2% ونمو بالنسبة ذاتها في الاقتصاد الحقيقي.