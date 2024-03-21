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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7 آلاف شركة في بريطانيا مهددة بالإفلاس كل 3 أشهر خلال 2024

صدى البلد

ارتفاع التكاليف مع بقاء معدلات الفائدة بالمستويات الحالية البالغة 5.25%  أسباب تقف وراء ارتفاع عدد الشركات البريطانية التي أعلنت إفلاسها في فبراير الماضي في إنكلترا وويلز، حيث زادت بنسبة 17% قياساً بفبراير 2023 وبلغت أكثر من 2100 شركة وفقا لخدمة الإعسار وهي وكالة حكومية متخصصة.

من جانبه توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن نحو 7 آلاف شركة مهددة بالإفلاس شركة كل ثلاثة أشهر في 2024 خاصة في قطاعي الضيافة والبيع بالتجزئة حيث ودفعت أكثر من مليون شركة صغيرة فواتير طاقة أعلى بكثير من معدلات السوق.

بدأت الصعوبات عملياً على الشركات البريطانية قبل عام من الآن عندما رفعت الحكومة الدعم الموجه لأسعار الطاقة مما اضطرها لإبرام عقود طويلة الأجل بأسعار مرتفعة وكانت النتيجة أن ارتفعت حالات الإفلاس لأعلى مستوى خلال 30 عاما  والخشية الآن أن تستمر حالات الإعسار مع استمرار الضغوطات على الشركات.

وذكرت Creditsafe وهي وكالة متخصصة بائتمان الشركات إن 30199 شركة شاركت في نوع ما من إجراءات الإعسار في 2023 وهو رقم أعلى بنسبة 52%  قياساً بعام 2021.

بالمقابل أظهرت الأرقام ارتفاعًا سنويًا بنسبة 23% في حالات الإعسار الشخصي في فبراير الماضي وهو أعلى مستوى خلال 11 شهراً.

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