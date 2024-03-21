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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انهيار رانيا فريد شوقي خلال تشييع جثمان والدتها

صدى البلد

شيعت منذ قليل ، جنازة سهير الترك أرملة الفنان فريد شوقي ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي من داخل مسجد الكواكبي بالعجوزة. 

وانهارت الفنانة رانيا فريد شوقي أثناء تشيع جثمان والدتها، وقد ساندتها المذيعة بوسي شلبي. 

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وحرصت نقابة المهن التمثيلية، على نعي والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس 21 مارس، ويشيع جثمانها ظهر اليوم. 

وكتبت الصفحة الرسمية للنقابة عبر فيسبوك: «تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة زوجة الفنان الكبير / فريد شوقى ووالدة كلاً من الفنانة / رانيا فريد شوقي ، والمخرجة عبير فريد شوقي .. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحله ؛  داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون». 

https://www.facebook.com/share/v/DVnaj1khdZEgenhm/?mibextid=oFDknk

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الفنانة رانيا فريد شوقي الفنان فريد شوقي رانيا فريد شوقي دكتور أشرف زكي نقابة المهن التمثيلية عبير فريد شوقي

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