محافظ القليوبية: تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان،ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير بيئة مناسبة لهم.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم /الخميس/ لكورنيش البر الشرقي بمدينة بنها، لمتابعة عربات الطعام التي تم إنشاؤها وتأجيرها للشباب ؛ لدعمهم وتوفير فرص عمل واستثمار لهم .



واستمع المحافظ ، خلال جولته إلى شرح من الشباب حول آلية العمل ونوعيات الطعام التي يقدمونها، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد والاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على نظافة الكورنيش.



يذكر أن كورنيش البر الشرقي بمدينة بنها من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ طوله حوالي 1400 متر، ويضم العديد من الخدمات الترفيهية، وممشى للترويج ، وعددا من المقاعد والبرجولات .