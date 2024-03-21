التضامن: 6.5 ملايين سيدة تحصل على معاش بقيمة 240 مليار جنيه

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تقدم التهنئة لكل أم ضحت من أجل أسرتها، وكل أم رحلت وتركت أثر، وكل عام ومصر تتخطى الصعاب وتنهض وترتقي، وتزيد من الصبر والعمل.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، أنه في رحلة الحياة، تظل الأم هي ذات الأصل الكريم، والذي لا يتأثر بالحياة.



وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه بإصدار قانون لكبار السن في بداية عام 2024، وأن هذا القانون يصدر لأول مرة في العصر الذهبي، وأن نسبة كبار السن 14 % من إجمالي الدعم النقدي، وهناك 8 ملايين مواطن من كبار السن يحصلون على دعم الخبز.



ولفتت إلى أن هناك خط ساخن للاستجابة لطلبات كبار السن، وهناك علاج مجاني، وأن هناك 6.5 ملايين سيدة تحصل على معاش، بقيمة 240 مليار جنيه مصري، في السنة.



