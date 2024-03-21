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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزيرة التخطيط: 60 ألف مستفيدة من برامج تدريب المرأة بتكليف رئاسى

هالة السعيد
هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية لم تكتف بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بل امتدت لعقد شراكات ناجحة لبناء قيادات نسائية شابة لضخ دماء جديدة في مختلف المؤسسات.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها خلال حفل يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، بمركز المنارة، ببرامج التدريب من خلال الشراكة مع المجلس القومي للمرأة، والتي كان أبرزها مشروع زيادة مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة، والذي جاء بموجب تكليف رئاسي.

وأضافت: "نجحنا في بناء قدرات 300 سيدة من مختلف المحافظات، تأهلت من بينهن 50 سيدة متميزة للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدم بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في إيطاليا".

وتابعت: "البرامج الناجحة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، إضافة إلى البرامج التدريبية المختلفة التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أثمرت عن استفادة ما يقرب من 60 ألف سيدة داخل مصر، فضلًا عن القيادات النسائية بالخارج".

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