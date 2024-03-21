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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم تنفي حذف أجزاء من مناهج لغات الثانوية العامة

وزير التعليم
وزير التعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور اي قرارات رسمية تنص على تخفيف وحذف أجزاء من مناهج  اللغات الألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية المقررة على الصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي 2024

 

وكانت قد حددت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأجزاء المحذوفة من المناهج الدراسية سواء لتلاميذ الدمج بالتعليم العام وتلاميذ المكفوفين بمدارس النور للصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ليتم اعتماد تلك الأجزاء المحذوفة في وضع مواصفات الورقة الامتحانية

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات الترم الثاني 2024 ( امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ بدلا من 4 مايو 2024، على أن تنتهي امتحانات النقل والإعدادية يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أي  امتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين .

 

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما قررت الوزارة، عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم ، أعلنت خلاله عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للدور الأول 2024 بكافة نوعياتها بدءا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بدلا من 1 يونيو 2024. 

وطالب أولياء أمور طلاب المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة تخفيف مناهج الترم الثاني 2024 من خلال حذف أجزاء من مناهج الترم الثاني 2024 .

وأكد أولياء الأمور عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، أن هذا المطالبة بـ تخفيف مناهج الترم الثاني 2024 من خلال حذف أجزاء من مناهج الترم الثاني 2024 ، تأتي كرد فعل طبيعي بعد القرار المفاجئ الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم منذ ساعات بـ تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024.

الثانوية العامة التعليم مناهج اللغات وزير التربية والتعليم

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