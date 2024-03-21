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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عضو شعبة الاستثمار العقاري: اتفاقية رأس الحكمة أفضل ترويج لتصدير الوحدات السكنية

صدى البلد

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن القطاع العقاري يشهد حالة من النمو الكبيرة في ظل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة و طرح مشروعات عملاقة ودخول المستثمرين العرب فيها وهذا خير شكل من أشكال الترويج للعقار المصري وتصديره عالميا .

وأضاف “عبد اللاه”، في تصريحات له اليوم، أن إجراءات مواجهة أزمة الدولار والقضاء على السوق الموازي مهم لتثبيت أسعار أي سلعة، وكذلك توفير مستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها من الخارج، كما أن صفقة رأس الحكمة واتفاقيات الاتحاد الاوربي بحزمة تمويل لمصر تتخطى 7 مليارات دولار سيكون له دور مهم في دعم ركائز الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة على الاقراض مهم للحد من معدلات التضخم ولكن هذا التوجه يتطلب إجراءات من الحكومة والقطاع المصرفي بتوفير مبادرات تمويل للقطاعات التنموية مثل القطاع العقاري بفائدة بسيطة خاصة لتمويل شركات التطوير العقاري لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

ونوه بأن تزايد أسعار الفائدة لتمويل القطاع العقاري قد يؤدي لارتفاع أسعار المنتج العقاري النهائي وقد يتسبب في ضعف القوة الشرائية في المستقبل أو نقص السيولة المالية لدى بعض المطورين اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم خاصة أن المطورين العقاريين يبيعون مشروعاتهم بأنظمة سداد قد تصل إلى 10 سنوات في بعض المشروعات .

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