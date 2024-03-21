الرئيس السيسي مازحا: متحطوش سكر كتير على الكنافة.. ويؤكد: الرجولة مش بالصوت العالي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024: “اذا كنا نؤمن بالله سبحانه وتعالي اوعوا تضيعوا أسركم ولا تأسوا عليهم”، مازحا: “ فيها ايه أما تزعلك.. نخلي بالنا ونكون أكثر كرما وتسامحا وودا وتنازلا.. و والله الرجولة مش بالصوت العالي خالص”.

وأضاف الرئيس السيسي: “ الرجولة بالإنسانية والسعي والصبر.. وأقول لكل سيدة وفتاة كل عام وأنتم طيبين وأدعولنا".

وأشار الرئيس السيسي، مازحا: " متحطوش سكر كتير على الكنافة والحاجات دي والدكتور مصطفي راح يجيب مليون طن سكر علشان الأزمة”.

وتابع الرئيس السيسي: “اطمنكوا بفضل الله نحن فى وضع أحسن كتير والأمور بتتحسن وهتتحسن بفضل الله بالجهد والخطة من أجل تجاوز الأزمة.. وربنا سبحانه وتعالي بيساعد اللي بيساعد نفسه”.