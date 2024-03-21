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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس القابضة للمياه: نسعى إلى التوسع في تركيب العدادات الحديثة ومسبقة الدفع

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن من أهم التحديات التى تواجهها شركة مياه الشرب بالقليوبية هى التعديات على خطوط مياه الشرب، والتى تكثف الشركة جهودها لمواجهة تلك السرقات التى تؤثر على كفاءة وجودة الخدمة.

وذكر المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية أثناء العرض التقديمى الذى قدمه أثناء زيارة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الشركة نجحت فى التصدى لأكثر من ٦٤% من عدد الوصلات المسروقة خلال النصف الثانى من عام 2023.

وأشار أن الشركة تسعى إلى التوسع فى تركيب العدادات الحديثة ومسبقة الدفع حيث تم احلال وتجديد ما يقرب من عدد 35 ألف عداد من العدادات العاطلة خلال الأعوام الأربعة الماضية، بالإضافة إلى تركيب نحو 22 ألف وخمسمائة عداد.

وأشار أن الشركة تقدم خدماتها من خلال مراكز خدمة العملاء والبالغ عددها 12 مركز خدمة عملاء، منتشرة بأنحاء المحافظة.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لعدد من محطات ومواقع مياه الشرب والصرف الصحى، محطة مياه سيرياقوس مركز الخانكة بطاقة ١٤٥ ألف متر مكعب يوم، محطة معالجة الصرف الصحى القشيش، ومحطة مياه شبرا الخيمة بطاقة ٦٠٠ ألف متر مكعب يوم.

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