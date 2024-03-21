الرئيس السيسي مداعبًا سيدات مصر: "متحطوش سكر كتير على الكنافة علشان الأزمة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد من تحويل الحديث عن حماية المرأة إلى قوانين وتشريعات.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للرجال قائلا: "إوعوا تضيعوا أسركم ولا تقسوا على نسائكم.. مداعبًا الرجال فيها ايه لما تزعلكم يعني.. الرجولة مش بالصوت العالي أبدًا".

ومازح الرئيس السيسي موجهًا حديثه للمرأة ضاحكًا: "متحطوش سكر كتير على الكنافة علشان أزمة السكر"

وشدد الرئيس السيسي، يجب الحفاظ على أواصر الأسرة المصرية، مؤكدًا أن المرأة هي من تحملت تبعات الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية.

شهر رمضان والصوم الكبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لعموم المصريين، بقوله "كل عام وأنتم بخير والشعب المصري فى خير وأمان بمناسبة شهر رمضان والصوم الكبير للإخوة المسيحيين".

وقال "أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها المصرية بعطاء لا ينقطع".

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمجلس القومي للمراة بإنشاء متحف للمرأة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، اليوم الخميس، احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.