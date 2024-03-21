عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي مداعبًا سيدات مصر: "متحطوش سكر كتير على الكنافة علشان الأزمة"

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد من تحويل الحديث عن حماية المرأة إلى قوانين وتشريعات.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للرجال قائلا: "إوعوا تضيعوا أسركم ولا تقسوا على نسائكم.. مداعبًا الرجال فيها ايه لما تزعلكم يعني.. الرجولة مش بالصوت العالي أبدًا".

txt

السيسي يطالب الحكومة بشراء السلع وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين

txt

مصر تطفئ حرائق ولا تشعلها.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

txt

في عيد الأم.. السيسي يوجه بتطبيق المساواة بين الجنسين في الخدمات المصرفية

txt

مش بزودها.. الرئيس السيسي: ربنا طلب مننا نخلي بالنا جدا من المرأة

txt

السيسي يوجه بتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية

ومازح الرئيس السيسي موجهًا حديثه للمرأة ضاحكًا: "متحطوش سكر كتير على الكنافة علشان أزمة السكر"

وشدد الرئيس السيسي، يجب الحفاظ على أواصر الأسرة المصرية، مؤكدًا أن المرأة هي من تحملت تبعات الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية.

شهر رمضان والصوم الكبير 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لعموم المصريين، بقوله "كل عام وأنتم بخير والشعب المصري فى خير وأمان بمناسبة شهر رمضان والصوم الكبير للإخوة المسيحيين".

وقال "أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها المصرية بعطاء لا ينقطع".

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمجلس القومي للمراة بإنشاء متحف للمرأة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، اليوم الخميس، احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

ترشيحاتنا

نماذج يحتذى بها.. ختام فعاليات مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حافظ على المرأة وصان كرامتها كونها عصب المجتمع

لوقف العدوان ضد غزة.. اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن

الاتحاد الدولي يجري حوارا مع أحمد حجازي قائد منتخب مصر

الرئيس السيسي مداعبًا سيدات مصر: "متحطوش سكر كتير على الكنافة علشان الأزمة"

رمز العطاء والحب والتضحية.. إدارة الحوار الوطني عن الأم المصرية في يومها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

فيديو

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ