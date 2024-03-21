مصر تطفئ حرائق ولا تشعلها.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يوجد شيء يخيف المصريين من أي شيء خارجي، لأن الله موجود قبل كل شيء، ولكن علينا أن نحافظ على مصر من الداخل.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، أن كل شخص عليه ان يحافظ على أسرته، ويحافظ على بلده، وأن نعلم الأولاد، ونحكي لهم ما حدث في 2011.

وأوضح أنه يجب أن نحافظ على مصر، ولا نقلق من أي شيء خارجي، وأن مصر بخير، وأن مصر تطفئ حرائق ولا تشعلها، والجميع سيقابل ربه.

وأشار إلى أن كل خراب سأحاسب عليه، وكل نقطة دم سأحاسب عليها، فمصر لا تبدأ وأن مصر لم تبدأ بالعدوان في أي مكان، ففي سيناء كان العدوان من قبل الآخرين، وكانوا يدمرون مستقبل دولة.

وتابع :" اطمنوا على مصر، ونتحرك بكل جهد، لوقف إطلاق النار في غزة، ويكون هناك حل دائم، وربنا يعنا على ذلك".