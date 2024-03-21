محافظ جنوب سيناء يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات ووالدات الشهداء



شهد اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والمقامة بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024 م، من أبناء محافظة جنوب سيناء.

في حضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، وأنور محمود مدير التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وزيدان عبد الغفار، مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي، ورشا مصباح مدير إدارة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ودينا عامر مدير مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات.

و أعرب محافظ جنوب سيناء، عن اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والإقتصادية الصعبة معرباً عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمزاً للعطاء قائلا أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية واحتفالنا اليوم جاء محاولة لرد الجميل للأمهات الذين قدموا جيلا ً قادر على المشاركة في بناء الوطن.

وقال فوده: " انه فى عهد الرئيس السيسى.. ظهرت إرادة المرأة المصرية وبدأت تحقق أحلامها، وهذا ظاهر في ارتفاع نسبة تمثيل السيدات فى مختلف القطاعات.

وتابع المحافظ ان أحلام وتطلعات المرأة المصرية تتزايد يومًا بعد يوم طوال السنوات التسع التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وحتى اليوم، وهو من آمن بقدراتها وإمكاناتها ويمكنها من تحقيق المكتسبات ليفتخر بها بين الأمم، متطلعة للمزيد وهو ما انعكس على أدائها كمواطن فاعل في المجتمع يحظى بحقوقه ويبلغ بكفاءته المناصب القيادية بدعم من قيادته السياسية.

وقام محافظ جنوب سيناء بتكريم غادة مختار قطب ابو زيد والدة الشهيد محمود ناجي وام كلثوم محمد احمد عقل، والدة الشهيد سامح مدحت، الاتي جاد ابنائهن بدمائهم وارواحهم في سبيل الحفاظ علي امان وسلامة الوطن، كما كرم عفاف عبد العزيز ابراهيم من النماذج النسائية المشرفة والمؤثرة في المجتمع.

وكرم الأمهات المثاليات على مستوي مراكز ومدن المحافظة بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية وبون لصرف السلع والمواد الغذائية، متمنيا للجميع حياه أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة.

وشهد المحافظ العرض المقدم من كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات قدموا فيه العديد من الاغاني الوطنية بمناسبة العيد القومي للمحافظة تزامنا مع الذكري 35 لاسترداد طابا، وذكري العاشر من رمضان، كما قدموا اغاني للام بمناسبة الاحتفال بعيد الام، وقدمت النجمة الواعدة اروي صالح التابعة لكورال المدرسة عدد من الاغاني الوطنية التي اشاد بها الجميع، يشار الي الن اروي صالح اكتشاف محافظ جنوب سيناء وتحت رعايته وقدمها للعديد من البرامج التلفزيونية وتحي جميع حفلات المحافظة الرسمية باعتبارها موهبة غنائية من ابناء المحافظة.

وجاءت الامهات المثاليات المكرمات كالتالي :

وهيبة احمد حليم من مدينة ابوزنيمة

ليلي محمود ابراهيم من مدينة دهب

سهير مختار عبد الوهاب من مدينة طور سيناء و عواطف السيد الشرقاوي من مدينة راس سدر

سميرة حامد التهامي من طور سيناء

هناء عبد الرازق العدل من مدينة ابو زنيمة

انتصار دسوقي اسماعيل من مدينة دهب

فتحية عبد الفتاح ابراهيم من مدينة طور سيناء

علية محمد ابراهيم من مدينة نويبع

رحاب محروس خليل ام لابنة من ذوي الهمم من مدينة شرم الشيخ

نجاة طه محمد رضوان ام بديلة كافلة من مدينة طور سيناء

رضا عبد الباري شبل ام لابن من ذوي الهمم من مدينة راس سدر

نبيلة عبد العظيم البسيوني من مدينة طور سيناء

زايدة عودة عيد من مدينة دهب

فريدة الحفناوي ابراهيم من مدينة دهب

امال محمد عبد القوي من مدينة سانت كاترين

وجاءت المكرمات المرشحات من وحدة تكافؤ الفرص مسابقة الامهات المثاليات لوزارة التنمية المحلية كالتالي: -

انوار عبد الله ابو الليل من ديوان عام المحافظة

سحر محمد السيد محمود من ديوان عام المحافظة

نجلاء حامد رجب عريان من مجلس مدينة طور سيناء

مني سعد ابراهيم احمد من مجلس مدينة طور سيناء

نجلاء سمير احمد منصور من مجلس مدينة راس سدر

رابعة الهادي عبد الغني من مجلس مدينة ابو زنيمة

فايزة عبد العال سالمان من مجلس مدينة ابورديس

فريدة الحفناوي ابراهيم من مجلس مدينة دهب

تكريم الامهات المثاليات

FB_IMG_1711024011664

FB_IMG_1711023996444

FB_IMG_1711023962174