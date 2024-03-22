عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ثاني جمعة فى رمضان بإسم الله الأعظم.. ردده طول اليوم يستجاب لك

دعاء ثاني جمعة فى
دعاء ثاني جمعة فى رمضان

أصبح دعاء ثاني جمعة فى رمضان محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك فى ثاني جمعة من رمضان، حيث مر من شهر رمضان أول جمعة فى رمضان وأصبحنا فى ثاني جمعة فى رمضان، ويبحث الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل عن دعاء ثاني جمعة فى رمضان، والدعاء سلاح المؤمن القوي، فعلينا ان نغتنم الفرصة ونكثف الدعاء فى رمضان، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء ثاني جمعة فى رمضان .

دعاء ثاني جمعة فى رمضان 

(( اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين)).

صدقة واحدة فى رمضان مش هتدفع فيها جنيه..داوم عليها يوميا قبل الظهر

لكل من تأخر زواجها.. ردّدي 8 كلمات نبوية قبل الإفطار يجبر الله بخاطرك

مش بعرف أدعي في رمضان.. صيغة واحدة بسيطة علمها النبي للسيدة عائشة

3 كلمات من النبي قبل النوم تجعلك تستيقظ نشيطا طول اليوم فى رمضان

دعاء ثاني جمعة فى رمضان بإسم الله الأعظم 

اللهم إنى أسالك باسمك الأعظم الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت .

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقض حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب)).

سورة مفعولها عجيب في رمضان.. واظب على قراءتها كل يوم

تستغفر لك الملائكة ويزيد من عمرك.. حاول اغتنام هذا العمل في رمضان

صلاة تجعل بيتك يشع نورا في رمضان يراه أهل السماء.. لا تتركها طول الشهر

آيتان تغنيك عن قيام الليل في رمضان| رددهم لو مش قادر تصلي

دعاء ثاني جمعة فى رمضان مكتوب

«اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك».

«اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأعترفُ بِذنوبي، فاغفِر لي ذنوبي إنَّهُ لا يَغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ».

دعاء ثاني جمعة فى رمضان مستجاب  

((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ))

(( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَاتي، وآمِنْ رَوْعَاتي، اللَّهمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، ومِنْ خَلْفي، وَعن يَميني، وعن شِمالي، ومِن فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحتي )).

«اللهمّ إنّي أسألك عيش السّعداء، ونزل الشّهداء، ومرافقة الأنبياء، والنّصر على الأعداء، يا سميع الدّعاء، يا ذا قولٍ وعطاء، وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين».

هل العمرة فى رمضان تعادل أجر الحج؟ الإفتاء تجيب

كيف عاش سيدنا يونس 3 أيام فى ظلمات بطن الحوت؟

سره عجيب.. دعاء يرزقك المال والزواج والذرية ردده كثيرا في رمضان

دعاء واحد علمه النبي للسيدة عائشة.. ردده قبل الإفطار يرزقك بالخير

دعاء ثاني جمعة فى رمضان مفاتيح الجنان 

(( لا اله الا انت الحليم الكريم، لا اله الا انت رب العرش العظيم، الحمد لله  رب العالمين، اللهم انى اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين)).

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

اللهم أنى أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى.

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي).

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي  يا قيوم .

اللهم إنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه ولى ذلك والقادر عليه.

اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار .

دعاء ثاني جمعة فى رمضان دعاء ثاني جمعة فى رمضان باسم الله الأعظم دعاء ثاني جمعة فى رمضان مكتوب دعاء ثاني جمعة فى رمضان مستجاب دعاء ثاني جمعة فى رمضان مفاتيح الجنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

التنفيذ 3 فجراً .. أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والمازوت الجديدة

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير وصاروخين باليستيين للحوثيين في اليمن

دعاء ثاني جمعة فى رمضان بإسم الله الأعظم.. ردده طول اليوم يستجاب لك

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

سورة تمنع الفقر وتوسع الرزق في رمضان.. أوصى النبي بقراءتها

بيان مهم من إدارة الحوار الوطني بشأن قضية التمويلات الخارجية

من أجل دعم الخبز| ماذا حدث في أسعار البنزين؟.. وتحريك السولار والبوتاجاز لأول مرة منذ فترة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من أمهم.. بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

أوفر وأرخص من الجاهز.. طريقة عمل الفسيخ للعيد

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ