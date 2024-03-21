ضربها بمفتاح انجليزي.. إحالة المتهم بق.تل ربة منزل في البساتين للجنايات

قرر المستشار مصطفى المناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، إحالة المتهم بقتل ربة منزل لسرقة مبلغ مالي منها في منطقة البساتين إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيات النيابة العامة، قيام المتهم محمد س 40 سنة عامل، أن المتهم بدائرة قسم " البساتين " قتل المجنى عليها سلوى ا. عمدا مع سبق الإصرار، بان عقد العزم على قتلها و اعد لذلك أداة مفتاح انجليزي، ثم سعى اليها بمسكنها و ما ان ظفر بما حتى انهال عليها ضرباً على راسها بتلك الأداة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، استل سلاح أبيض سكين متعدياً على المني عليها بها قاصداً قتلها، فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

واقترنت جناية القتل العمد بجنابة أخرى ، كما احرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً