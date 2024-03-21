بدء اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية مع بلينكن لبحث وقف حرب غزة

أكدت وزارة الخارجية، بدء اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية مع وزير الخارجية الأمريكي بالقاهرة لبحث وقف الحرب على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي هاتفيا القضايا الدولية والإقليمية والأوضاع في قطاع غزة.

واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وثمن الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.

كما أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجهود المصرية على المسارين السياسي والإنساني، ويؤكد توافق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات بغزة.