حاسبة الموت.. تطبيق ينافس فيسبوك يتنبأ بالمستقبل وتاريخ الوفاة

حاسبة الموت، أداة تكنولولجية جديدة تختلف عن كل التطبيقات الحديثة التي استخدمتها من قبل، إذ تقدمت العلوم والتكنولوجيا بخطى سريعة في العقود الأخيرة.

ونتج عنها تطورات مذهلة في مجال توقعات الصحة والطب. في الآونة الأخيرة، تم إطلاق حاسبة الموت الخوارزمية، وهي تقنية مبتكرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتنبؤ بمراحل الحياة وتاريخ الوفاة للأفراد.

حاسبة الموت الخوارزمية تعتمد على خوارزمية معقدة تحلل مجموعة واسعة من المعطيات الشخصية والبيولوجية للفرد. تتضمن هذه المعطيات العوامل الوراثية والبيئية والنمط الحياتي، بالإضافة إلى تاريخ الأمراض والعلاجات السابقة والعديد من العوامل الأخرى.

كيف تتنبأ حاسبة الموت بمستقبل الأشخاص، وخطوات حياتهم حتى تاريخ الموت، في الفيديو التالي: