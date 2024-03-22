احذروا التقلبات الجوية.. طبيب يكشف مفاجأة عن فيروس منتشر

نتعرض في الوقت الحالي لحالة من التقلبات الجوية الشديدة، وتنتشر العديد من الأمراض والفيروسات بين العديد من الأشخاص.



ويقول الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أنه يجب الحذر من التقلبات الجوية التي تحدث في الوقت الحالي لان هناك من يستهين بالأمر وقاموا بتخفيف ملابسهم وهذا الأمر خطأ للغاية



وأكد الدكتور ايمن سالم ان فيروس كورونا ومتحوراته متواجدين ولا يستطيع احد أن يجزم باختفائهم، ولكن من السهل التعامل معهم اذا تم اكتشافهم مبكرا، لافتا الي أنه يوجد فيروس جديد ولكن حتى الآن يجرى العديد من الأبحاث المتعلقة به



واوضح الدكتور أيمن سالم ان الفيروس الجديد يصيب الجهاز التنفسي العلوي أكثر من الصدر ولكن حتى الآن غير محدد اعراضه ولكن السهل السيطرة عليه بالعلاج المتعارف عليه ولكن يجب الحذر خاصة من مرضى الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر لان هناك بعض الأدوية تؤثر سلبيا عليهم.



وأشار الدكتور أيمن سالم الي ضرورة التوجه الي الطبيب المختص لتلقي العلاج الصحيح سواء شخص كبير أو طفل فلابد من اعتماد الدواء من الطبيب المختص، فالدواء الذي يعالج شخص من الممكن أن يؤذي شخص آخر.



ونصح الدكتور أيمن سالم بالوقاية من الأمراض في هذا الوقت بتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة وعدم تخفيف الملابس و عدم التواجد في الأماكن المزدحمة لتجنب العدوى، والاختلاط مع مريض آخر، ومن الضروري أيضا تجنب التدخين والتواجد بين المدخنين.