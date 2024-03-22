روسيا: 80% من تجارة النفط والغاز لدينا تتم بالروبل واليوان الصيني

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن تجارة النفط والغاز الروسية تقوم بحوالي 80% من أعمالها بالروبل واليوان.



وأضاف نوفاك - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الخميس/ - أن "أكثر من 90% من تسوياتنا مع الصين، تمت بالعملات الوطنية؛ اعتباراً من نهاية عام 2023، وهذا هو الروبل واليوان الصيني، وبالحديث عن قطاع النفط والغاز لدينا بشكل عام، فإننا نبيع حوالي 40% من منتجاتنا مقابل بالروبل و40% باليوان الصيني، وما تبقى من 20% بالعملات الأخرى".



وأشار المسؤول الروسي إلى أن "هذا يعني أن حصة الدولار واليورو قد انخفضت بالفعل إلى الحد الأدنى. وأعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر".



وشدد نوفاك على أن "التخلص من الدولرة هو اتجاه عالمي لأن العديد من الدول بدأت في التحول إلى ممارسة الأعمال التجارية بالعملات الوطنية"، موضحاً أن "هذا يرتبط في المقام الأول بالإجراءات التقييدية التي اتخذتها الدول الغربية".