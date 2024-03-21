ميار الببلاوي: عملت في الإعلانات دون علم والدي ولما عرف ضربني بالحزام

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها عملت في مجال الإعلانات دون علم والدها، ولكنه اكتشف الأمر بعد عام من عملها، لأنها كانت تصور إعلانات لأشياء تتعلق بالخليج وتعرض على شاشاتهم، معقبة: لما عرف ضربني بالحزام".

وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنها دخلت عالم الفن وهي في عمر يناهز 16 عاما كانت حينها في الصف الثاني الثانوي، وعملت في مجال الإعلانات وهي تدرس في الجامعة.

وأوضحت الفنانة ميار الببلاوي، أن المخرج فهمى عبد الحميد أول من اكتشف موهبتها الفنية، وقال لها “إنت عفريته وهتبقي جامدة جدا، ولكن تحتاجي إلى شيء من الهدوء والتركيز”.