مسار إجباري 11.. علي وحسين يبحثان عن قـ.اتل حبيبة الكردي

عرضت اليوم الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر.

في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "مسار إجباري"، تنشأ شكوك لدى علي وحسين بشأن صفوت مصباح، وذلك خلال لقائهما به.

ويشعر الاثنان بارتباكه وبأنه يحاول تجنب الاتهام بالتورط في قضية مجدي حشيش وشركة الأدوية التي كانت تعمل بها حبيبة الكردى.

ويجتمع علي وحسين معًا ويبدآن في وضع خطة جديدة للتحقيق في القضية وكشف القاتل الحقيقي ويعتقد حسين أن صفوت مصباح قد يكون القاتل الحقيقي.

و يقرر الشقيقان إعادة التحقيق في القضية من جديد.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان.