رئيس شعبة الدخان يطالب المركزي المصري بإدراج التبغ الخام ضمن مستلزمات الإنتاج

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الغرفة رفعت خطاب إلى البنك المركزي المصري بشأن ادراج التبغ الخام ضمن مستلزمات الإنتاج، لتوفير الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد.

وأوضح في تصريح خاص لـ” صدى البلد ”، أن الخطاب المرسل من الغرفة تضمن التأكيد على ان شعبة الدخان والسجائر ضمن شعب الغرفة، وأن التبغ الخام يعد من مستلزمات الإنتاج وليس منتج نهائيا، وليس له بديل محلي.

وأشار الإمبابي إلى أن احتياجات مصانع القطاع من التبغ الخام تتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون دولار كل 6 أشهر.