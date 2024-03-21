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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب 11.. فشل خطة عايدة في الوصول إلى سامح

صدى البلد

عرضت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “صيد  العقارب”، وهي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

شهدت أحداث الحلقة أخبار عايدة زوجها ياسين أنها لا تريد شيئًا من والده ، ولكنها تسعى للانتقام من شقيقه سامح، وأنها لن تتراجع عنحقها.

 

وأوضحت عايدة أنها لن تترك قضية انتقامها من اخيه سامح، و لا ترحم أي شخص يعترض طريقها، سواء كان قريبًا أو بعيدًا.
 

في الحلقة 11 من مسلسل "صيد العقارب"، اتصل ريمون بعايدة وأخبرها أن إسماعيل ومعتز متوجهان إلى مكان تواجد سامح.

 

طلبت منه أن يرسل لها موقعًا حيث تتواجد بصحبة حمدان والرجال وطلبت منهم أن ينطلقوا إلى ريمون بالأسلحة ويأتوا بسامح سواء كانحيًا أو ميتًا، حتى ولو اضطروا للقتل.

ذهب حمدان ورجاله حاملين الأسلحة، ولكن معتز كشف لإسماعيل عن سيارة تتبعهم منذ فترة طويلة، مما أثار الشك وجعلهم يفكرون فيتغيير مسارهم.

اتصل إسماعيل بابنه ياسين وطلب منه أن يذهب لإنقاذ شقيقه سامح بعد اكتشافه سيارة تتبعه أثناء ذهابه إليه أما عايدة، فقد اتصلت بريمون وطلبت منهم العودة مرة أخرى.

الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب غادة عبد الرازق صيد العقارب

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