خبير اقتصادي: الحل المستدام لأزمة نقص الدولار الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبيرالإقتصادي، أنه يجب على الحكومة العودة للوراء والسماح للقطاع الخاص بالتقدم للأمام في السوق المصري، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على وجود سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص.

وقال مدحت نافع، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الحل المستدام لأزمة نقص الدولار هو الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية، للقضاء على السوق الموازية.

وتابع الخبير الإقتصادي، أنه يجب وقف المشروعات الجديدة التي تحتاج لتدفقات دولارية بعض الوقت لعلاج الأزمات القائمة، مع إستكمال المشروعات التي انتهت بنسبة 70%.

