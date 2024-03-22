درس التراويح بالجامع الأزهر: الهداية والاستقامة من أجَل نعم الله على المسلمين

أكد الدكتور محمود الصاوي، الوكيل السابق لكليتي الإعلام والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن من أجَل النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده نعمة الهداية والاستقامة، ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن وضعها في قلب صورة الفاتحة التي يكررها كل مسلم على وجه البسيطة 17 مرة في الفرائض على الأقل، فإذا ضمت إليها النوافل زادت إلى 30 مرة، حيث جاء في فاتحة الكتاب {ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَ ٰ⁠طَ ٱلۡمُسۡتَقِیمَ}.

وأضاف فضيلته خلال درس التراويح بالجامع الأزهر اليوم الخميس أن على الأسرة المسلمة التي تجهر بهذا الدعاء ليل نهار أن تدرك معناه وأهميته، وأن نجتهد إلى هذه الهداية كما اجتهد إليها رسول الله وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، وسنجد في هديه ﷺ كل ما يدلنا على طريق الخير والرشاد، وعندئذ سيرزقنا الله الهداية الصراط المستقيم، وعلى المسلم أن يشتغل رمضان في الإكثار من الطاعات والتقرب إلى الله حتى ينال رحمته ورضاه.