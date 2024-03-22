عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

درس التراويح بالجامع الأزهر: الهداية والاستقامة من أجَل نعم الله على المسلمين

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أكد  الدكتور محمود الصاوي، الوكيل السابق لكليتي الإعلام والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن من أجَل النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده نعمة الهداية والاستقامة، ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن وضعها في قلب صورة الفاتحة التي يكررها كل مسلم على وجه البسيطة 17 مرة في الفرائض على الأقل، فإذا ضمت إليها النوافل زادت إلى 30 مرة، حيث جاء في فاتحة الكتاب {ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَ ٰ⁠طَ ٱلۡمُسۡتَقِیمَ}.

وأضاف فضيلته خلال درس التراويح بالجامع الأزهر اليوم الخميس أن على الأسرة المسلمة التي تجهر بهذا الدعاء ليل نهار أن تدرك معناه وأهميته، وأن نجتهد إلى هذه الهداية كما اجتهد إليها رسول الله وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، وسنجد في هديه ﷺ كل ما يدلنا على طريق الخير والرشاد، وعندئذ سيرزقنا الله الهداية الصراط المستقيم، وعلى المسلم أن يشتغل رمضان في الإكثار من الطاعات والتقرب إلى الله حتى ينال رحمته ورضاه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

مصطفى بكري يكشف حقيقة زواج إسماعيل هنية بفتاة تصغره بعشرات السنين

بشرى سارة للمصريين| السيسي يبعث رسالة بشأن السلع.. وانخفاض قريباً في الأسعار

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

ترشيحاتنا

بيان عاجل من حكومة غزة بشأن فيديو استهداف الاحتلال للمدنيين في خان يونس | شاهد

هلالي: أنصح بتأجيل قرار شراء السيارات لأن أسعارها ستنخفض

الأعلى للإعلام يهنئ الحديدي بمناسبة تكريمها من السيسي خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية

خبير إقتصادي: لا بد من إعادة هيكلة الديون والإفراج عن السلع الاستراتيجية

ميار الببلاوي تنهار: خلصت كل الدموع على أمي.. فيديو

مدحت نافع: مصر تحصد 58.2 مليار دولار أموال خارجية خلال 30 يوما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

بإطلالة محتشمة.. إلهام شاهين تستعيد ذكريات والدتها بصور من التسعينيات

طريقة عمل البشاميل من غير مكرونة .. اعرف التفاصيل

بالبيجامات.. كارول سماحة وابنتها في عيد الأم

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ