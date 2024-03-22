ميار الببلاوي: نشوى مصطفى نصحتني بالزواج وترك الفن.. فيديو

فسرت الفنانة ميار الببلاوي تصريحها، الذي حمل عنوان: "نشوى مصطفى صاحبة عمري خدعتني لبستني الحجاب وخلغت هي".

قالت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن هناك أحد الأشخاص كان معجبا بها وطلب يدها للزواج منها ولكنه اشترط تركها للفن، وعند مشورتها نصحتني نشوى مصطفى بالزواج وترك الفن ولكن لم تجبرني أو تتحدث معي في الحجاب مطلقا".

تابعت الفنانة ميار الببلاوي، المخرج فهمى عبد الحميد أول من اكتشف موهبتي الفنية، وقال لي :"إنت عفريته وهتبقي حد جامد جدة"، ولكن تحتاجي إلى شيء من الهدوء والتركيز.