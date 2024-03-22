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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحرب قادمة 16 يونيو.. برومو جديد للموسم الثاني من House of the Dragon

house of the dragon
house of the dragon

طرحت منصة HBO  بروموهات جديدة للموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon تنذر بأن الحرب قادمة بين رينيرا وأسرة هايتاور التي استولت على عرشها بعد رحيل والدها. 

وظهرت أحداث الحلقات السوداوية في برومو House of the Dragon بعدما فقدت رينيرا ابنها المقرب لقلبها وعرشها في نهاية الموسم الماضي، وقررت الانتقام للحصول على حقها. 

بدأ تصوير الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragonفي 11 أبريل 2023، ولم يتأثر بإضراب نقابة الكتاب الأمريكية (الذي بدأ في 2 مايو واستمر حتى 27 سبتمبر) وإضراب SAG-AFTRA (الذي بدأ في 14 يوليو) لأن النصوص اكتملت قبل بدء التصوير.

 

العمل تدور أحداثه قبل 200 عام من قصة مسلسل صراع العروش الشهير، انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل House of the Dragon   بوصول خبر  وفاة ولي العهد إلى والدته رينيرا، على يدأخيها الأصغر، وظهرت على وجهها نظرة انتقامية تدل على أحداث مثيرة عديدة سيشهدها الموسم الثاني الذي بدأتصويره قريبا.

 

يضم طاقم الممثلين  للموسم الثاني من House of the Dragon مات سميث، وأوليفيا كوك، وإيما دارسي، وإيف بيست، وستيف توسان، وفابيان فرانكل، وإيوان ميتشل، وتوم جلين كارني، وسونويا ميزونو، وريس إيفانز، وهاري كوليت، بيثاني أنطونيا، وفيبي كامبل، وفيا سابان، وجيفرسون هول، وماثيو نيدهام.

House of the Dragon HBO SAG مسلسل House of the Dragon مسلسل صراع العروش صراع العروش

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