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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سعد يحيى حفل افتتاح كأس عاصمة مصر

احمد سعد
احمد سعد

يحيي الفنان أحمد سعد حفل افتتاح كأس عاصمة مصر في استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، البطولة التي تُنظم لأول مرة بواسطة الشركة المتحدة للنسخة الأولى من FIFA Series2024.


وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك" الفنان أحمد سعد يُحيي حفل مباراة مصر و نيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر باستاد مصر اليوم 🇪🇬"


موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

تقام مباراة مصر ونيوزيلندا اليوم الجمعة في افتتاح كأس عاصمة مصر في تمام العاشرة مساء، ويستضيف ملعب العاصمة الإدارية الجديدة مواجهة اليوم بين مصر ونيوزيلندا.

القناة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

تبث مباراة مصر ونيوزيلندا اليوم الجمعة في كأس عاصمة مصر عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي وبتعليق أيمن الكاشف.

 

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