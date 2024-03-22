أمير هشام: رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي مسألة وقت .. اعرف القصة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن رحيل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسألة وقت بالرغم من انتهاء عقده بعد موسم ونصف.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "رحيل محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي عن الفريق مسألة وقت في حالة تلقيه عرض أوروبي مناسب ويتبقي قي عقده موسم ونصف".

واضاف "هناك رغبة من الأهلي لتجديد وتعديل عقد عبدالمنعم وكان هناك جلسة قبل السفر إلى السعودية لمواجهة الزمالك وهناك جلسة أخري لاحقًا"

وتابع "محمد عبدالمنعم أبلغ النادي برغبته في الرحيل إلى الاحتراف الأوروبي والأهلي لديه ترحيب حتى في حالة تجديد عقده"

واشار "هناك اهتمام باللاعب من جانب أندية الدوري الألماني والدوري الإسباني من أجل انتقاله في الصيف المقبل

واختتم "الحديث حول حذف اللاعب صفة لاعب في النادي الأهلي غير صحيحة لأنه لم يضعها على حسابه في انستجرام من الأساس"