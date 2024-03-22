اتفاق نهائي | الأهلي يعلن التعاقد مع نجم منتخب مصر

اكد الإعلامي محمد شبانة، إن الأهلي سيعلن عن تجديد تعاقده مع محمد هاني الظهير الأيمن للقلعة الحمراء ومنتخب مصر خلال ساعات.

وقال شبانة فى تصريحات إذاعية "أن الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع محمد هاني لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لمدة ثلاث سنوات قادمة مقابل 15 مليون جنية".

وحصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة لمدة 7 أيام بفرمان من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي سيمبا التنزاني في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 29 مارس الحالي الموافق يوم الجمعة، في تنزانيا على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 5 أبريل المقبل.