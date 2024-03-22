عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

الأرصاد
الأرصاد

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو يوضح حالة الجو المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات، وأن هيئة الأرصاد تتوقع اليوم طقس حار، على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء، وأن الجو في المساء يكون بارد.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة 22 - 13 
العاصمة الادارية 22 -13 
6 أكتوبر 23 - 14 
بنها 22 -13 
دمنهور 22 - 14 
وادى النطرون 23 -13 
كفر الشيخ 20 -12 
المنصورة 22 -13 
الزقازيق 22 -14 
شبين الكوم 22 -13 
طنطا 21 - 13 
دمياط 20 -12 
بورسعيد 21 - 13 
الإسماعيلية 22 - 13 
السويس 22 - 13 
العريش 21 -12
رفح 20 13
رأس سدر 22 11
نخل 19 10 
كاترين 15 08
الطور 22 14
طابا 23 15
شرم الشيخ 25 16
الاسكندرية 19 14
العلمين الجديدة 19 13
مطروح 18 12
السلوم 19 11
سيوة 20 11
رأس غارب 27 17
الغردقة 27 16
سفاجا 28 17
مرسى علم 28 17
شلاتين 28 16
حلايب 26 17
أبو رماد 25 17 
رأس حدربة 24 18
الفيوم 22 12
بني سويف 22 13
المنيا 23 11
أسيوط 23 12
سوهاج 28 13
قنا 30 14 
الأقصر 30 13
أسوان 31 15
الوادى الجديد 28 11
أبوسمبل 31 14

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مهمة عن أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

اتخضيت.. أول رد فعل من صفاء أبو السعود على نداء الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. اللهم ارزقني فِيه الستر والعفاف

لطلاب الجامعات ..الأوارق المطلوبة للحصول على تخفضيات وسائل هيئة النقل العام المختلفة

حدث في 12 رمضان.. بناء جامع ابن طولون واحتراق المسجد النبوي

الدينار الكويتي ينخفض جنيهين.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

تزايد الضغط على إسرائيل.. بيان مشترك من بريطانيا وأستراليا بشأن الهجوم المحتمل على رفح

بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبة المتلاعبين في أسعار البنزين وأجرة المواصلات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تندم على شرائه.. مواصفات وسعر هاتف OnePlus Ace 3V

سفرة رمضان| طريقة عمل فتة الكفتة بمذاق لا يقاوم

كلاكيت تاني مرة..زوج كيم كاردشيان المثير للجدل يقيم حفلا بسقارة في هذا الموعد

محدش هيسرق النت ..حيل خارقة لإخفاء شبكة الواي فاي المنزلية

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ