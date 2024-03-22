تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو يوضح حالة الجو المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات، وأن هيئة الأرصاد تتوقع اليوم طقس حار، على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء، وأن الجو في المساء يكون بارد.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة 22 - 13

العاصمة الادارية 22 -13

6 أكتوبر 23 - 14

بنها 22 -13

دمنهور 22 - 14

وادى النطرون 23 -13

كفر الشيخ 20 -12

المنصورة 22 -13

الزقازيق 22 -14

شبين الكوم 22 -13

طنطا 21 - 13

دمياط 20 -12

بورسعيد 21 - 13

الإسماعيلية 22 - 13

السويس 22 - 13

العريش 21 -12

رفح 20 13

رأس سدر 22 11

نخل 19 10

كاترين 15 08

الطور 22 14

طابا 23 15

شرم الشيخ 25 16

الاسكندرية 19 14

العلمين الجديدة 19 13

مطروح 18 12

السلوم 19 11

سيوة 20 11

رأس غارب 27 17

الغردقة 27 16

سفاجا 28 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 28 16

حلايب 26 17

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 24 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 13

المنيا 23 11

أسيوط 23 12

سوهاج 28 13

قنا 30 14

الأقصر 30 13

أسوان 31 15

الوادى الجديد 28 11

أبوسمبل 31 14