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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

7 مليارات دولار استثمارات.. إنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية في جرجوب

صدى البلد

شهد المهندس كامل الوزير، وزيرالنقل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجارى لوزارة النقل فى مجال النقل البحرى واللوجيستيات ويمثلها اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة وتحالف إنفنتشر ويمثله كريم نخلة رئيس مجلس الإدارة وشركة DOGUS  التركية ويمثلها تولجا أكاس المدير التنفيذى للشركة وبحضور اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الإقتصادية بجرجوب.

يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لإستغلال موقع ميناء جرجوب الإستراتيجى لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجيستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.

المشروع في إطار زيادة حجم التجارة مع الدول إلأفريقية وتعظيم دور مصر تجاه أفريقيإ وكذا انشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وانشطة  التخزين لكافة أنواع البضائع  للاستغلال  المساحة الهائلة الغير مستغلة خلف الميناء وجذب إلإستثمارات العالمية لكافة القطاعات الإقتصإدية ( الصناعه- السياحة- لوجيستيات – تكنولوجيا المعلومات) و إقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك إلأنشطة  وجلب سياحة الكروز وإنشاء مجتمع عمرانى متكامل و مطار خاص بالمدينة.

وتتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 شهور لعمل الدراسات وبدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع والحصول على الموافقات اللازمة، على ان يقوم التحالف خلال هذه الفترة بعمل دراسات جدوي للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية، للبدء فى إجراءات تدبير التمويل وعرضها على إحدى المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء.

كما يستهدف المشروع توفير أكثر من 20000 فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليار دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله.

وتعتبر نقطة البداية للمشروع هى تشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات، الصب الجاف، صب سائل، بضائع عامة) ومنطقة لوجيستية متنوعة فور توقيع العقد المخطط توقيعه قبل نهاية هذا العام لبدء التشغيل أوائل عام 2026

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