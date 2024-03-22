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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصاروخ من طائرة أباتشي..أنباء عن استشهاد منفذ اطلاق النار في رام الله|فيديو

صدى البلد

أفادت مصادر عبرية باستشهاد منفذ عملية إطلاق النار بقرية كفر نعمة غربي رام الله جراء استهدافه بصاروخ من طائرة "أباتشي".

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "وفا"، أطلقت طائرات الاحتلال لصاروخ في موقع الاشتباك المسلح قرب قرية كفر نعمة غربي رام الله بعد وقوع إصابات خطيرة في صفوف جيش الاحتلال جراء اطلاق النار.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام العبرية، بوقوع عملية إطلاق نار من قبل مسلح أو أكثر في منطقة جبل الشبوني بقرية كفر نعمة قرب مستوطنة دوليف غربي رام الله؛ مما أسفر عن سقوط قتلى  بين صفوف جيش الاحتلال.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن مصادر عبرية قولها إن عملية إطلاق النار بدأت باستهداف حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله.

وأشارت إلى أنه بعد عملية اطلاق النار دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو جبل الشبوني ويجري عمليات تمشيط واسعة وأغلق الطريق بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة والقرى المجاورة غرب رام الله.

وذكرت صفا أن إطلاق النار تجدد واشتدت الاشتباكات قرب مستوطنة "دوليف" غربي رام الله.

وأكدت مصادر عبرية إصابة 4 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار في منطقة جبل الشبوني بقرية كفر نعمة غربي رام الله؛ مشيرة إلى أن اثنين من الجنود المصابين حالتهم خطيرة.

وأضافت أن جيش الاحتلال يواجه صعوبة في إخلاء أحد جرحاه من موقع عملية إطلاق النار في قرية كفر نعمة غربي رام الله.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية بأن عملية إطلاق النار بدأت منذ نحو 3 ساعات ونصف في قرية كفر نعمة غربي رام الله وأن الحدث ما زال مستمرا.

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