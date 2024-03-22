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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: الدولة اعتادت الوقوف بجانب المواطن في الأزمات

جميل عفيفي مدير تحرير
جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام

تحدّث الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، عن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بالفئات الأولى بالرعاية منذ توليه الحكم.

مبادرة تكافل وكرامة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مظلة الحماية الاجتماعية بدأت منذ مبادرة "تكافل وكرامة"، لافتًا إلى أن الأعداد التي تستفيد من ذلك البرنامج لم تقل أعدادها عن 5 ملايين مواطن.

مبادرات (مستورة)

وتابع: "سنجد الحد الأدنى للأجور وصل لـ6 آلاف جنيه، ومبادرات (مستورة) التي توفر تمويلًا لمشروعات المرأة سواء المتوسطة أو متناهية الصغر".

مبادرة حياة كريمة

وأردف أن المبادرات التي تتم الآن أو منذ تولي الرئيس السيسي، تهتم بالفئات الأولى بالرعاية وأبرزها مبادرة "حياة كريمة"، والتي كانت بين أهل القرى والريف المصري وتوفير المساعدات والبنية التحتية والعديد من المشروعات.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية اعتادت أن تقف بجانب المواطن المصري في وقت الأزمات، وخلال السنوات الماضية العالم كله مرَّ بأزمات عديدة أثرت على كبريات اقتصاد الدول ولكن استطاعت مصر بحنكة وحكمة سياسية تخطي تلك المِحَن.

جميل عفيفى الرئيس السيسي حياة كريمة الريف المصري مشروعات المرأة

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