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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شادي زلطة: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد السيسي

شادي زلطة
شادي زلطة

اكد شادي زلطة الكاتب الصحفي المتخصص في شئون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام أن الدولة المصرية حدث بها تحول كبير في الاهتمام بالمرأة المصرية منذ عام ٢٠١٤، بداية من الدستور وماتضمنه من اكثر من ٢٠ مادة تخاطب كافة قضايا المرأة والتى تؤكد على أهمية عدم التميز والمساوة بينها وبين الرجل في كافة الحقوق المجتمعية التى تقدم.

 المرأة المصرية تحصل على ٢٥% من المقاعد البرلمانية في مجلس النواب

وأوضح زلطة خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن التعديلات الدستورية علم ٢٠١٩ نصت على ان المرأة المصرية تحصل على ٢٥% من المقاعد البرلمانية في مجلس النواب.


واكد الصحفي المتخصص في شئون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصا على الاحتفاء بالمرأة المصرية في هذا اليوم كل كام وتكريم الأمهات المثاليات والحديث عن المرأة المصرية ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية، والدور الكبير التي لعبته في العبور بالوطن من الأزمات المختلقة التى مرت بها مصر على مدار السنوات الماضية.


وأردف أن هناك عدد كبير من التوجيهات أصدرها الرئيس السيسي أمس وابرزها تكليف الرئيس السيسي الحكومة بتخصيص ١٠ مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، والتوجه في برامج التدريب  التحويلي لرفع مهارات المرأة.

جريدة الاهرام الرئيس عبد الفتاح السيسي التعديلات الدستورية المرأة المصرية كافة قضايا المرأة صندوقي تنمية الأسرة

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