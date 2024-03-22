أشرف سنجر: التعاون المصري الأمريكي يخدم القضية الفلسطينية ويسعي لتحقيق استقرار حقيقي

اكد الدكتور أشرف سنجر خبير السياسيات الدولية بقطاع أخبار المتحدة ان سياسة الرئيس السيسي في تشكيل فريق للازمة الفلسطينية يسير الآن بشكل ممتاز للغاية بأعتبار ان الأمريكيين والأوروبيين والكنديين تبنوا وجه النظر المصرية للرئيس السيسي منذ قمة القاهرة والتي كانت تمثل نقطة فاصلة للتعامل مع أزمة ١٩٦٧ وثورة الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ ١٩٤٨.

وأوضح سنجر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ان استخدام العنف بالعنف من أكبر السياسات الخاطئة، كما أن هناك استنكار دولي لما تفعله إسرائيل ولكن ما قامت به حماس كان رد فعل لما تقصفه دولة الاحتلال.

مصر دعمت القضية الفلسطينية

وأردف خبير السياسات الدولية أن دولة الاحتلال وحماس هما مستنكر في إدارة الأزمات فمصر تولت وقادت موقف كان العالم يراه ان عنف حماس مع المدنيين شيئا متفقا عليه، لافتا الى ان مصر دعمت القضية الفلسطينية و الشعب الفلسطيني ونادت بدعم الشعب الفلسطيني وشددت على عدم قتل المدنيين.

وتابع: حزرت مصر من المساس برفح وعدم الاقتراب منها، ومن هنا بدأ الأمريكيين بإيجاد حلول لدولة الاحتلال وهو التعاون المصري الأمريكي الذي يقوده مشهد لتحقيق استقرار حقيقي في المنطقة.