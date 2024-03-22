الأرقام الساخنة لتلقي شكاوي تعريفة الركوب بالإسماعيلية

أعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء باقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، ارقاما ساخنة لتلقي شكاوي تعريفة الركوب.



وبحسب الشبكة الوطنية فإن طرق الابلاغ عن السائقين المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك اسعار السولار والبنزين، اليوم الجمعة، يتم من خلال الاتصال علي 114 أو 01068409837 أو 0643380241 أو 0643136661 أو 0643136662.





شهدت أسعار البنزين، الجمعة، ارتفاعًا جديدًا، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين والسولار بكافة أنواعه، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

ويرصد «الموقع» خلال السطور التالية أسعار البنزين الجديدة.

سولار ١٠ ج بدلا من ٨:٥٠ ج

بنزين ٩٥ ١٣:٥٠ ج بدلا من ١٢:٥٠ ج

بنزين ٩٢ ١٢:٥٠ ج بدلا من ١١:٥٠ ج

انبوبه غاز منزلي ١٠٠ ج بدلا من ٧٥ ج

انبوبه غاز تجاري ٢٠٠ ج بدلا من ١٥٠ ج