عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ذكرى تأسيسها الـ79.. العسومي: الجامعة العربية جهودها كبيرة لتعزيز العمل العربي المشترك

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية لدعم وتعزيز آليات العمل العربي المشترك، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات متشابكة وأزمات مستمرة، مضيفا أن جامعة الدول العربية لا تدخر جهدا من أجل تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية، وتوحيد الصف العربي.

جاء ذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ79 لتأسيس جامعة الدول العربية، والذي يوافق 22 مارس من كل عام.

وبهذه المناسبة، هنأ رئيس البرلمان العربي، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة تحت قيادة معاليه، من أجل تعزيز دور الجامعة في تلبية تطلعات الشعب العربي الكبير في تحقيق التكامل العربي المنشود في كافة المجالات، من خلال المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة.

وأضاف "العسومي" أن جامعة الدول العربية صرح عربي تاريخي ساهم بشكل حثيث على مدار العقود الماضية - وما تزال- من أجل لم الشمل العربي، موضحا أن جامعة الدول العربية هي الأقدم تاريخيا بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وأثبتت قدرتها على الصمود رغم الكثير من التحديات التي واجهتها، واصفا إياها بأنها رمز لوحدة وتماسك الأمة العربية.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول الأمين العام لجامعة الدول العربية البرلمان العربي الجامعة العربية العمل العربي المشترك جامعة الدول العربية رئيس البرلمان العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

ترشيحاتنا

صوم أصحاب المهن الشاقة.. ماذا يفعل من خاف على نفسه الهلاك؟

تفاصيل سقوط رجل أعمال هارب من 66 حكم قضائى

بعد الهجوم على أكبر سد كهرومائي.. روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية

بعد انخفاضه في البنوك .. معلومات الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

أبو الغيط: 7 أكتوبر فجرت الوضع وكشفت عن تأييد غربي ساحق لإسرائيل

أبو الغيط: عودة السلطة الفلسطينية لغزة ضرورية ولا يمكن وجود سلطتين في القطاع والضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

أمان لك.. شركة أبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ