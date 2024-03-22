بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير في خطبة الجمعة: نصر العاشر من رمضان يثبت أن زمن المعجزات لم ينته وشعار "الله أكبر" زلزل الدنيا.. فيديو صور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى



الشحات العزازي يلقي الخطبة عن شهر الانتصارات ويؤكد:



نصر رمضان يثبت أن زمن المعجزات لم ينته



شعار "الله أكبر" أتى بنصر العاشر من رمضان لمصر



مصر هي أرض تجلى لها الله وما تجلى لبلد





أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة ثاني جمعة في رمضان تحت عنوان «رمضان شهر الانتصارات»، والتي تنقل من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال الشيخ الشحات عزازي، من علماء وزارة الأوقاف، إن شهر رمضان يأتي لنا كل عام ليذكرنا بفضل الله علينا ونصر الله لنا، ليذكرنا بأن من انتصر بالله نصره ومن توكل على الله كفاه.

وأضاف الشحات عزازي، في خطبة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه قد مضى نصف قرن من الزمان على ذكرى العاشر من رمضان، يوم أذن الله لصفوة من جنده، ارتفعت أصواتهم بتكبير الله، فكان شعارا يزلزل الدنيا، الله أكبر على الحصون فدكت، الله أكبر قالها جندي صائم لربه قائم أعد العدة واستمد من الله نصره.

وتابع: عبر الجندي فتغير الحال فسجدت الجباه على أرض طهر، فرويت بدماء الأبطال فأخرجت لنا عزا وفخرا ومجدا، وكأني من وراء الزمان، أستعيد ذكرى بدر، يوم نصر النبي ومن معه.

وأكد أن جند مصر على مصر الزمان يقول لكل غاصب "موعدي مع النصر في رمضان" فمصر هي أرض تجلى لها الله وما تجلى لبلد، فيها تحنى الجباه، آوى إليها الخليل فآوته وإليها لاذ المسيح فأعطته، فإذا أردتم أن تدخلوا مصر فاخلعوا النعال.

وأكد الشيخ الشحات العزازي، خطيب مسجد المشير في الجمعة الثانية من رمضان، انصر ربك على نفسك ينصرك على كل الدينا، مشددا على أن نصر العاشر من رمضان هو نصر مجيد جاء ليقول للدنيا إن زمن المعجزات لم ينتهِ.

وقال عزازي خلال خطبة الجمعة اليوم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، تحت عنوان:"رمضان شهر الانتصارات"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من رجالات الدولة، إن من انكسر لله في محرابه جبر الله خاطره إذا أخذ بأسبابه فالله مع المنكسرة قلوبهم، مضيفًا :"إذا أدى الجندي ما عليه وخشع لربه واستمد منه كان النصر، وكأني بهم في عين جالوت بقائد تقي ينتصر فيغير مصائر الدنيا، وكأني بجندي العاشر من رمضان وجندي مصر على مصر الزمان يقول لكل غاصب موعدي مع النصر في رمضان، فهذه دار ابن لقمان والأرض منصورة".

وأكمل: “هنا تحنى الجباه فأنت في مصر، أرض تجلى عليها الله أوى إليها الخليل، فآوته، وبها نبت الكليم فربته، وإليها لاذا المسيح وأمه فأعطته، وصهرت الحبيب وزوجته”، مشددًا: “إذا أردتم أن تدخلوا مصر فإنها أرض الطهر فاخلع نعالكم، وإذا أردتم أن تعيشوا فيها فاحنوا الهامة”.

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى