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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصول مركز السكتات الدماغية بجامعة المنصورة على اعتماد المنظمة العالمية WSO

اعتماد دولى
اعتماد دولى

حصل  مركز السكتات الدماغية بقسم طب المخ و الأعصاب بكلية الطب جامعة المنصورة على إعتماد المنظمة العالمية للسكتات الدماغية (WSO) .

 و قد  تم انشائه منذ  عامين بمبنى الباطنة الخاصة بمستشفى المنصورة الجامعى و دخوله الخدمة الطبية بطاقة ٨ أسرة ، و تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى السكتات الدماغية و مجهز بالكامل على أعلى مستوى من كافة الأجهزة الطبية الحديثة و أجهزة التنفس الصناعي ، أجهزة الحقن و القسطرة التداخلية ، و جهاز موجات صوتية رباعى الأبعاد تم دخوله الخدمة حديثا ليساهم فى تقييم المرضى و سرعة التشخيص و اتخاذ القرارات الطبية اللازمة

و قال الدكتور شريف  خاطر أن هذا الإعتماد الدولى يعد تتويجا لجهود حثيثة بذلتها إدارة كلية الطب ، و إدارة المستشفيات الجامعية ، و ثمرة لعمل جماعي ناجح و متميز للفريق الطبى متعدد التخصصات المختص بتقديم الخدمة الطبية لمرضى السكتات الدماغية من أقسام : ( طب المخ و الأعصاب ، جراحة المخ و الأعصاب ، جراحة الأوعية الدموية ، الأشعة التشخيصية ، القلب و الأوعية الدموية ، الطب الحرج و العناية ، الأمراض الصدرية ، العلاج الطبيعي و التأهيل ، الطب النفسي ، التخاطب ) و فريق الصيدلة الإكلينيكية ، و فرق التمريض التى يقع على عاتقها دور مهم و كبير  فى تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمريض ) ، و كذلك فريق العمل الإدارى ، كما أنه يعد شهادة عالمية بجودة و تميز الخدمة الطبية المقدمة لمرضى السكتات الدماغية بمستشفيات جامعة المنصورة وفقا لأعلى المعايير الدولية فى إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات جامعة المنصورة قلعة الطب فى مصر .

فيما  أشار أن هذا الإعتماد سيسهم بقوة فى تعزيز ثقة المرضى بالخدمة الطبية المقدمة ، مؤكدا على حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان استمرارية تطوير المنظومة الطبية بالجامعة.

بجامعة المنصورة بمستشفى المنصورة تقديم الرعاية الصحية جامعة المنصورة على مستوى كلية الطب جامعة المنصورة مستشفى المنصورة الجامعى مستشفيات الجامعية عمل جماعي جامعة المنصورة شريف

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