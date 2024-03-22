حصول مركز السكتات الدماغية بجامعة المنصورة على اعتماد المنظمة العالمية WSO

حصل مركز السكتات الدماغية بقسم طب المخ و الأعصاب بكلية الطب جامعة المنصورة على إعتماد المنظمة العالمية للسكتات الدماغية (WSO) .

و قد تم انشائه منذ عامين بمبنى الباطنة الخاصة بمستشفى المنصورة الجامعى و دخوله الخدمة الطبية بطاقة ٨ أسرة ، و تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى السكتات الدماغية و مجهز بالكامل على أعلى مستوى من كافة الأجهزة الطبية الحديثة و أجهزة التنفس الصناعي ، أجهزة الحقن و القسطرة التداخلية ، و جهاز موجات صوتية رباعى الأبعاد تم دخوله الخدمة حديثا ليساهم فى تقييم المرضى و سرعة التشخيص و اتخاذ القرارات الطبية اللازمة

و قال الدكتور شريف خاطر أن هذا الإعتماد الدولى يعد تتويجا لجهود حثيثة بذلتها إدارة كلية الطب ، و إدارة المستشفيات الجامعية ، و ثمرة لعمل جماعي ناجح و متميز للفريق الطبى متعدد التخصصات المختص بتقديم الخدمة الطبية لمرضى السكتات الدماغية من أقسام : ( طب المخ و الأعصاب ، جراحة المخ و الأعصاب ، جراحة الأوعية الدموية ، الأشعة التشخيصية ، القلب و الأوعية الدموية ، الطب الحرج و العناية ، الأمراض الصدرية ، العلاج الطبيعي و التأهيل ، الطب النفسي ، التخاطب ) و فريق الصيدلة الإكلينيكية ، و فرق التمريض التى يقع على عاتقها دور مهم و كبير فى تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمريض ) ، و كذلك فريق العمل الإدارى ، كما أنه يعد شهادة عالمية بجودة و تميز الخدمة الطبية المقدمة لمرضى السكتات الدماغية بمستشفيات جامعة المنصورة وفقا لأعلى المعايير الدولية فى إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات جامعة المنصورة قلعة الطب فى مصر .

فيما أشار أن هذا الإعتماد سيسهم بقوة فى تعزيز ثقة المرضى بالخدمة الطبية المقدمة ، مؤكدا على حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان استمرارية تطوير المنظومة الطبية بالجامعة.