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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن سعر الدولار والذهب وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

الدولار والذهب
الدولار والذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، أسعار الذهب والدولار، وحالة الطقس، وجاء أن هناك انخفاض في سعر الدولار، وهناك تحرك بسعر الذهب عيار 21 حيث سجل مبلغ  3150 جنيه، والبلاد تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة.

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مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 يصل لـ 3150 جنيه.. فيديو

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 22 مارس 2024

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”. تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 مارس 2024.

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، إن سعر جرام الذهب تصدر التريند، حيث وصل سعر عيار 21 وصل إلى 3 آلاف و10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم الجمعة 22 مارس  

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3150 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل  25200 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 22 مارس 2024.
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:


سعر الدولار اليوم  
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.72 جنيه للبيع، و46.62 جنيه للشراء.


سعر اليورو


سعر اليورو 51.01 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 59.65 جنيه للبيع، و59.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 12.45 جنيه للبيع، و12.43 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 152.03 جنيه للبيع، و 151.65 جنيه للشراء.

 

كشفت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد بداية الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة حوالي 5 درجات مقارنة بالأمس.
وأضافت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على المناطق الجنوبية للبلاد خلال فترة النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك سحب منخفضة ومتوسطة والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس والذي يساعد في انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، بجانب وجود نشاط نسبي في حركة الرياح.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى تسجل 13 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار، لافتة إلى أنه متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل.

 

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