تعرف على معلق مباراة مصر ونيوزيلندا فى بطولة كأس العاصمة

تبدأ أحداث مباراة مصر ونيوزلندا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا



وتذاع مباراة مصر ضد نيوزيلندا عبر قناة أون تايم سبورت في إطار منافسات كأس عاصمة مصر، التي يشارك بها 4 منتخبات هي مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

معلق مباراة مصر ونيوزيلندا

أوكلت إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مهمة التعليق على أحداث مباراة مصر ونيوزيلندا اليوم الجمعة في نصف نهائي كأس العاصمة الإدارية إلى المعلقين أيمن الكاشف ومؤمن حسن، حيث سيتولى الكاشف التعليق على القناة الصوتية الأولى بينما سيتولى مؤمن حسن التعليق على قناة صوتية ثانية.



وعلم صدي البلد أن حسام حسن، يفكر في الاعتماد علي محمد أبو جبل في حراسة المرمي في مفاجأة جديدة للجماهير المصرية.

وتبين من خلال مصادر صحفية، أن العميد حسام حسن يفضل أبو جبل أو مصطفي شوبير في حين يفضل سعفان الصغير مدرب حراس المنتخب الاعتماد علي محمد عواد حارس مرمي الزمالك.

يلتقى منتخب مصر مع نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، فى أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، والتى تقام بإستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.