أستاذ اقتصاد: العالم يشهد أزمة طاقة ممتدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور أيمن غنيم استاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الإمريكية ان العالم يشهد أزمة طاقة ممتدة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وهذه الأزمة تزيد الآن نتيجة الهجمات الحوثية الموجودة في البحر الأحمر.

روسيا بها أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي

واضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار، بفضائية اكسترا نيوز، أن روسيا بها أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي، لافتا الى ان الإنتاج الروسي من البترول قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية كانت روسيا ثاني أكبر منتج في العالم للبترول بحوالي ١٠ ونصف مليون برميل في اليوم بعد الولايات المتحدة الأمريكية الذي تبلغ إنتاجها من البترول ١١ مليون برميل في اليوم ، وكانت السعودية هي الدولة الثالثة من إنتاج البترول.



واوضح استاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الإمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتج والمستورد للطاقة في نفس الوقت، لافتا الى انه بعد حدوث العقوبات الغربية على روسيا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتم استهداف الطاقة في روسيا من الاتحاد الأوروبي فان هذا يقع عبئا على بترول الشرق الأوسط.

وتابع: تكلفة برميل البترول اليوم حيث انه زاد من ٧٥ مليون دولار للبرميل إلى ٨٥ دولار للبرميل وذلك بما يعادل ١٣ % مما يزيد العبئ التضخمي على الإقتصاد العالمي، مشيرا إلى ان العالم ما زال يجني تداعيات الآثار التضخمية للحرب الروسية الأوكرانية مما ادي الى ذيادة أسعار الطاقة.