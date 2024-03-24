زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني مطلوبة للشهادة يوم 2 يوليو في محاكمة رجلين متهمين بصنع صور إباحية مزيفة باستخدام وجهها ونشرها على الإنترنت، وفق وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

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ميلوني طالبت بتعويض قدره 100 ألف يورو، وستتبرع بالتعويض لصندوق وزارة الداخلية للنساء ضحايا العنف الأسري، حسبما نقلت "انسا" نقلاً عن المحامية ماريل جيوليا مارونيو.

ووفقاً للوكالة، تعرفت شرطة إيطاليا في 2020 على الرجلين وهما أب وابنه قاما بتحميل صور مزيفة على موقع إباحي أميركي، وذلك عن طريق تتبع بيانات أحد هواتفهما المحمولة.

وقتها، لم تكن ميلوني رئيسة وزراء وإنما رئيسة حزب "إخوة إيطاليا".

وأضافت المحامية مارونيو أن أي تعويض سيكون "رمزياً". وتابعت أنها تأمل في أن يرسل قرار ميلوني برفع دعوى قضائية رسالة للنساء اللواتي وقعن ضحايا لمثل هذه الإساءة لتشجيعهن على اتخاذ خطوة مماثلة.