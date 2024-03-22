الزمالك يسابق الزمن لتجهيز نجم الفريق قبل مواجهة فيوتشر.. اعرف موعد المباراة

يسابق الدكتور محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك الزمن لتجهيز أحمد سيد زيزو للقاء فيوتشر، حيث يخضع اللاعب حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف، على هامش التدريبات اليومية بالنادى داخل صالة الجيمانيزيوم.

وكان زيزو تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال مشاركته مع الزمالك أمام الأهلي في مباراة نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك و فيوتشر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.