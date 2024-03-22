ملك اللعبة.. رسالة قوية من كهربا لمحاميه

حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على توجيه رسالة إلى المحامي الخاص به أشرف عبد العزيز بعد سداد غرامة نادي الزمالك.

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: شكرا يا ملك اللعبة على كل حاجة عملتها معايا ووقفتك جنبي طول الوقت اللي فات ماسبتنيش لحظة، وطول عمرك في ضهري.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي سيمبا التنزاني في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 29 مارس الحالي الموافق يوم الجمعة، في تنزانيا على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 5 أبريل المقبل.